Guillaume DUCHEMIN

Mon parcours



L’amélioration continue est un état d’esprit qui m’accompagne depuis le début de ma carrière. C’est sur ce principe que j’ai construit mon ’expérience au sein d’entités à tailles humaines ( 50 à 300 personnes) pour les groupes La Poste, Wolseley et Yves Rocher.



Logisticien de formation, j’ai complété mon cursus par un Master en Supply Chain Management et un Mastère spécialisé en Excellence Opérationnelle. Je détiens également une certification Black Belt Lean 6 sigma qui valide mes capacités à agir sur des projets d’optimisation complexes.

Au cours de mes différentes expériences, j’ai piloté de nombreux projets liés à l’amélioration de la performance et à la maîtrise des organisations, avec un enjeu majeur : la satisfaction de clients interne et externe.



Ma valeur ajoutée

-Identifier les leviers de performance dans mon entreprise

-Passer d’une vision stratégique au déploiement sur le terrain

-Piloter les projets de transformation des organisations

-Accompagner le changement et mobiliser toutes les énergies dans la même direction



Je vous propose aujourd’hui d’aborder de façon pragmatique et simple les outils et méthodes qui permettront de faire évoluer les organisations et les équipes vers l’Excellence Opérationnelle.

Force de conseil et accompagnateur de projets opérationnels j’interviens en soutien avec le soucis de mettre les hommes au cœur de la performance.







Mes compétences :

Futurmaster

Gestion de projet

Logistique

Management

Supply chain

Distribution

Lean management

Transport

Lean Six Sigma

TPM

Black Belt Lean 6 sigma