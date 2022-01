Jean-Francois BERTRAND

Animé depuis toujours par de fortes valeurs humaines, je me suis orienté naturellement vers un master II RH après une maîtrise des Sciences de Gestion. J’ai eu la chance de démarrer rapidement ma carrière sur un poste de Responsable RH et pendant 10 ans, j’ai pu développer mes compétences généralistes au sein des groupes Lactalis, Wolseley et Avril. Au cours de ces expériences, j’ai développé une expertise sur le développement RH et particulièrement concernant le recrutement. Je me suis surtout spécialisé dans l’accompagnement de sociétés en croissance et la mise en place de la fonction RH dans les PME appartenant à un même Groupe en tant que RRH partagé.



Fort de ces expériences, j'ai créé l'entreprise Kom and Do avec Jérôme DUVAL - un Hybride RH/Digital. Notre entreprise recrute des personnes en CDI pour en partager les compétences avec nos clients.



Contactez-moi pour plus d’informations… 06.07.69.86.51



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Droit social

Formation

Ressources humaines