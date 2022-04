Cabinet Guillaume FONTENEAU

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant



www.leblogpatrimoine.com



Après avoir exercé le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine dans le notariat et dans la structure patrimoniale d'une grande banque de réseau, je vous propose maintenant mes services en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.



Le cabinet est basé à NIORT et nous intervenons tout l'Ouest de la France entre NIORT / La ROCHELLE, Nantes et la région parisienne.





Notre intervention à vos côtés est organisée autour de quatre domaines à la fois complémentaires et indépendants :



- Le conseil en organisation et en stratégie patrimoniale



- Le conseil en investissements financiers



- Le conseil en investissements immobiliers



- Le mandat de protection futures des personnes vulnérables.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en investissements financiers

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

gestion de patrimoine

Immobilier

Investissement

investissement immobilier

Investissements financiers

LMNP

SCPI