Guillaume FONTHENEAU

Objectif 2015: Master 2 AES, spécialité Achat international (http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-da745-231 )



Formation:

2014/2015: Master 1 AES (Administration économique et sociale)

Université de Strasbourg

2013/2014: L3 AES

2007/2009 : CAP Platrier/Plaquiste Compagnons du devoir

2006/2007 : BTS Communication des entreprises

ISCOM, Strasbourg

Juin 2006 : BAC Economique et social

Lycée Notre-Dame, Dijon (21).

________________________________________



Expérience professionnelle:



Février à Avril: Stage au service achat de Neuhauser (agroalimentaire)

Juin/Juillet 2011: Stage conducteur de travaux chez WereyStenger

2010/2011 : Plâtrier/Staffeur en intérim

2007/2009 : Apprentissage plâtrier/plaquiste chez WereyStenger

2007/2012 : Jobs étudiants

________________________________________



Langues:

• Anglais : niveau C1

• Espagnol: niveau A2



Informatique:

• Exel, Word, Powerpoint.



Centre d’intérêt:

• Voyage

• Cinéma, lecture (auteur contemporain: Hu Hua, Paul Auster, Dario Fo);

• Football en salle, course à pied.





Mes compétences :

Excel

Word

Second oeuvre

Microsoft Outlook