Patrice BERWEILLER

Titulaire d un DESS en Management des Entreprises et du Certificat Management Général Avancé du Groupe HEC, j ai 40 ans d expérience professionnelle exercée dans des fonctions managériales de la Banque Assurances de détail et de la Banque Privée. J’ai été pendant 11 ans Cadre Dirigeant, membre du Comité de Direction d une Banque Régionale de 20 millirads d'euros de poids de bilan.

Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, pendant 4 ans comme agent immobilier (transaction et gestion locative) et désormais comme expert en pilotage de TPE. En effet je conseille et j’accompagne sur le MT les patrons de très petites entreprises dans l’optimisation de la rentabilité et de la trésorerie de leur entreprise grâce à un pilotage en temps réel de la gestion de leur entreprise.



Mes compétences :

Analyse financière

Management de transition

Directeur des ventes

Directeur marketing

Expertise des métiers commerciaux de la banque

Directeur immobilier

Directeur commercial

Managériales

Directeur services bancaires et logistiques

Directeur Banque Privée

Diriger un centre de profit

Management de projets

Transaction immobilière et gestion locative