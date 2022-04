Guillaume DUBOIS

Après un DUT techniques de commercialisation, formation en alternance au travers de la licence bancassurance, option commercialisation des produits et services financiers, avec l'IUT de Reims et le Crédit Agricole du Nord Est.



12 ans d'expérience au sein du domaine bancaire.

Différents postes parcourus à la caisse régionale, marketing, assistant commercial, conseiller bancassurance, conseiller particuliers puis à aujourd'hui chargé d'affaires professionnelles (ACPL).



Bon relationnel, déterminé, battant, esprit d'équipe, dynamique, organisé, flexible et à l'écoute.



guillaumedubois51@sfr.fr



Mes compétences :

Vente

Assurance

Communication

Finance

Management

Esprit d'équipe

Relationnel

Flexibilité