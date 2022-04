Guillaume DUBOIS

Conception, fabrication et commercialisation de sérothèque intelligente Sero'Box pour le stockage et la conservation d'échantillons biologiques en pré-post analytique.

Conception de sérothèque, plasmathéque et biothèque sur mesure.

Concepteur d'armoire réfrigérée pour le stockage de réactifs biologiques.

Audit et conseil dans l'élaboration et l'organisation de biothèque.

Conception de logiciel spécifique pour la gestion de sérothèque.

Commercialisation d'enceintes réfrigérées positives et négatives, d armoires à médicaments, de banques à sang, de congélateur ultra basse température et de systèmes de traçabilité des températures et d'emballages isothermes et réfrigérés. Venez visiter notre site sur http://www.accsa-tech.com



Mes compétences :

Froid scientifique

Spécialisée dans le conseil

Organisation professionnelle

Spécialiste produit

Leadership