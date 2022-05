Pour vous... Gestionnaires et propriétaires de bien immobiliers, nous avons créé GUSTAVE !

Gustave, plusieurs savoir-faire : un bureau d'études thermiques pour l'audit énergétique,

une équipe pour les études techniques et la Maîtrise d’œuvre.

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives et auprès des organismes d'aides.

GUSTAVE, votre partenaire pour faciliter la transition énergétique.





CONTACTS.COM, Votre objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires, nous vous apporterons notre savoir faire, nos expériences pour contacter de nouveaux clients. Nous vous aiderons dans la recherche de nouveaux prospects, ainsi qu'a générer plus d'activité Nous sommes spécialisés dans la qualification des contacts avec un très fort taux de transformation.



GESTION DES CONTACTS: Accueil et réception d'appels, opération phoning, télévente, enquête de satisfaction...



Notre collaboration peut s'inscrire dans le cadre d'une mission ponctuelle mais également dans un contrat récurrent. Nous saurons répondre au mieux à vos besoins.



Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ces leviers que nous vous proposons.

Pour hier et demain je vous remercie encore de votre confiance!



Votre contact :



Thierry ROUGHOL

Tél: 06 61 89 75 15

thierry.roughol@trcontacts.com

thierry.roughol@gmail.com



Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Marketing

Management

Négociation

Vente