"En créant contacts.com, je n'imaginais pas à quel point, j'allais me retrouver face à cette 'extraordinaire richesse d'expériences, d'hommes, de métiers.



Pour hier et demain je vous remercie encore de votre confiance!



Votre objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires, nous vous apporterons notre savoir faire, nos expériences pour contacter de nouveaux clients. Nous vous aiderons dans la recherche de nouveaux prospects, ainsi qu'a générer plus d'activité Nous sommes spécialisés dans la qualification des contacts avec un très fort taux de transformation.



GESTION DES CONTACTS: Accueil et réception d'appels, opération phoning, télévente, enquête de satisfaction...



Notre collaboration peut s'inscrire dans le cadre d'une mission ponctuelle mais également dans un contrat récurrent. Nous saurons répondre au mieux à vos besoins.



Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ces leviers que nous vous proposons.



Votre contact :



Thierry ROUGHOL

Tél: 06 61 89 75 15

thierry.roughol@trcontacts.com

Mes compétences :

Conseil

Conseil en gestion de patrimoine

Immobilier

Gestion de projet

Business development

Gestion de la relation client