Guillaume DUBOIS

Véritablement passionné par ce métier besogneux et en pleine évolution, je prends plaisir à mettre mes compétences et mes aptitudes au services de mes équipes et de mes clients.

Toujours à la recherche de challenges, j'aime à penser que la valeur des gens n'attend pas le nombre des années et que c'est en les tirant vers le haut que je pourrai évoluer et faire pleinement réussir mon entreprise.



Mes compétences :

Déterminé

Voyage

Analyse

Gestion

Sevice client

Homme de terrain

Réactivité

Leadership