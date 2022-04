Jennifer MENUT (BRUN)

PARCOURS PROFESSIONNEL



L'atelier des Chefs Lyon

Directrice d'exploitation depuis janvier 2013

Missions principales : Vendre, Encadrer, Gérer et Superviser tout ceci avec un grand esprit d'équipe et une passion pour ce métier de la restauration.



Assurer la prospection commerciale (cibles : entreprises, CE, agences de voyage, associations,...)

Assurer la vente d’évènements auprès des entreprises de la région

Mettre en place des actions commerciales sur la zone de chalandise de l’atelier

Dynamiser les ventes par des opérations de marketing local



Former et évaluer ses collaborateurs

Animer et coordonner les équipes ( chefs de cuisine manager et stagiaires)

Respecter les politiques sociales et la réglementation du travail

Préparer le planning des équipes et intervenants



Piloter le suivi des résultats et mettre en place des actions correctives si nécessaire

Assurer les reporting et le suivi financier de l’unité

Optimiser les stocks retail

Respecter les ratios (Food, perso, achats...)



Superviser la bonne marche opérationnelle de l’unité

Veiller au respect de la qualité de service offerte aux clients

Superviser les actions de merchandising et de marketing



Février 2010 à Décembre 2012

Manager BtoB,

Élaboration de la stratégie de développement de l’atelier et optimisation du CA BtoB.

Prospection commerciale élaboration des propositions budgétaire

Organisation des événements et suivi commercial.



Hôtel Beau Rivage-Genève***** De septembre 2007- février 2010

Assistante puis Responsable du département des réceptions

En charge du département, optimisation des ventes et management de l'équipe commerciale et opérationnelle



Crowne Plaza Geneva**** De Mars 2007- A septembre 2007

Banqueting Sales Coordinator -

En charge de l’organisation des conférences,

Traitement des demandes, réalisation des offres et contrats,

Suivi des dossiers.



For Events Genève De Février 2006- A Février 2007

Responsable Evènementiel

Organisation de réceptions privées

Organisation de la « 7ème conférence des chef d’états de la CEMAC » en Guinée Equatoriale à Bata.

En charge de l’organisation de réceptions : mariage haut de gamme, dîners privés.



Potel & Chabot Paris De Juillet 2004- A Janvier 2006

Chargée de projets

Chargée de l’organisation de réceptions Elaboration de devis selon le format : Cocktail, Déjeuner, Dîner, Journée d’Etude, conférence, présentation de résultats…





FORMATION

2002-2004 Maîtrise de management et de gestion hôtelière, Institut Vatel, Lyon

2000-2002 DUT Information & Communication des Entreprises, Informatique, Stratégie d’Entreprises,Audiovisuel

2000 Baccalauréat Sciences Economique et Sociales



LANGUES & INFORMATIQUE

Anglais Courrant,

Espagnol Niveau Maîtrise



Informatique Maîtrise de Word, Excel, Publisher, Power Point, Photoshop, AS 400, LotusNotes, Opéra, Fidélio, Cégid

Grand intérêt pour l’infographie, réalisation de plaquettes….



CENTRES D’INTERETS



L'œnologie,la cuisine, l'art de la table

Sports: Danse,randonnées en montagnes, golf, escalade,

Voyages: Turquie, Espagne, Italie, Maroc, Finlande, Norvège, Canada, Népal



Mes compétences :

Gestion

Commerciale

Hôtellerie

Vente