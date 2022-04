Laurence LIEVIN

De décembre 2014 à aujourd'hui

LA VIE CLAIRE CROIX ROUSSE

Vendeuse en magasin Bio



De Mai 2014 à Septembre 2014

LA VIE CLAIRE CROIX ROUSSE

Vendeuse

- Encaissements

- Conseiller les clients sur les produits du magasin Bio

- Mise en place des produits dans le rayon

- Prise de commande

- Inventaire



Fin octobre 2012 à janvier 2013

HÔTEL d'ANGLETERRE

Réceptionniste polyvalente jour et nuit

- formation en yield management et en tant que réceptionniste de nuit

- gérer les arrivées et les départs

- répondre aux mails

- gérer les appels téléphoniques

- faire le room service

- gérer les plaintes

- mise en place du petit déjeuner



2011

HOTEL MAYFAIR PARIS

Réceptionniste Qualifiée polyvalente

Mon rôle : réceptionniste, concierge, relation clientèle, agent de réservation, standard, et prise de commande du room service.



2007 à 2011

HOTEL NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL

Réceptionniste

Mon rôle :

- accueillir et prendre en charge les clients (individuels, groupes, et équipages)

- informer les clients sur les prestations offertes par l'hôtel.

- Réaliser les check-in et les check-out selon les procédures en vigueur.

- Contrôler et cloturer la caisse en fin de shift.

- Répondre aux demandes d'informations des différents départements.

- Informer la hiérarchie de toute situation "anormale"

- Gérer les appels téléphoniques

- Effectuer les réservations lors de la fermeture du service Réservation.

- Upselling

- Gestion de l'équipe

- Coordinatrice Groupes et Equipages.







2005 à 2006

HOTEL SOFITEL ANGKOR PHOKEETRA GOLF SPA & RESORT (Cambodge)

J'ai acquis une courte expérience en tant que superviseur en Relation Clientèle au Golf de Phokkethra Country Club.



De plus j'ai également fait un stage de 6 mois en Relation Clientèle/ réceptionniste.

Mon rôle : gérer le processus de check in / check out,

vérifier la conformité aux normes du groupe en matière de propreté et de comodité, présentation des services de l'hôtel (accompagner et assister les clients dans leur installation), répondre et résoudre les réclamations des clients, vente des prestations de l"hôtel, et visite commercial des agences de voyages et des futurs clients.



2006

RAFFLES HOTEL LE ROYAL PHNOM PENH (Cambodge)

J'étais Superviseur en Réservation où je participais aux réunions journalières des Managers, et je m'occupais de la gestion des groupes, et d la réservation des clients. Et j'ai eu aussi une expérience en tant que réceptionniste/ relation clientèle.



2004

RAFFLES GRAND HOTEL D'ANGKOR (Cambodge)

J'ai effectué un stage de 2 mois en tant qu'agent de réservation, en tant que réceptionniste et en relation clientèle



Mes langues

Français : langue maternelle

Anglais : bilingue

Allemand : Courant (lu, écrit, parlé)

Espagnol : Courant (lu, écrit, parlé)

japonais : Base



Connaissances des logiciels : Fidélio, Tars, Microsoft Word & Excel, Amadeus, Power Point.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle