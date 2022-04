Isabelle MIQUET

Au premier avril 2014, je rejoins le Domaine Lyon Saint Joseph au poste de Directrice.

Après une longue expérience en hôtellerie 2,3 et 4 étoiles et dans la formation initiale (Vatel, Tunon, Institut Paul Bocuse) j'ai travaillé pour PROM'HOTE - IFITEL dans la formation continue des salariés de l'Hôtellerie - Restauration - Tourisme et pour le classement des hébergements touristiques (campings, hôtels, résidences de tourisme et Villages de vacances), du conseil , des audits qualité.





Mes compétences :

Sens des responsabilités

Formation de formateur

Esprit d'équipe