Isabelle NIGET

"​ Il n'est de richesse que d'Hommes"​ (J. Bodin)

Avec vous : DG, PDG,DBU, entrepreneurs indépendants, construire et déployer la stratégie de vos objectifs, assise sur :

- le respect de valeurs partagées,

- des diagnostics pertinents de vos environnements,

- des plans d'actions réalistes et créatifs

- et une maîtrise de toutes les composantes de la gestion des ressources humaines.



Avec mes domaines additionnels d'expertise : Management, Qualité, Environnement, Sécurité, Certifications, Gestion de patrimoine, et ma passion pour le développement des personnes et des structures, je contribue efficacement aux évolutions de vos entités complexes (matricielles, multi sites), dans des secteurs variés (industries, services) et des contextes exigeants (réorganisations, changements technologiques, culturels et économiques...).

Par fidélité à mes convictions et valeurs, je mets aussi bien volontiers ces savoir-faire au service des enjeux du milieu médico social.

A bientôt



Mes compétences :

Politique et processus

Développement des compétences

Relations sociales & syndicales

Créativité

Management des ressources

Communication interne

Management EHS

Droit du travail

Gestion du risque

Gestion de projet

Fiabilité

Pilotage de la performance

Management de la Qualité

Résolution de problèmes

Gestion des changements

Négociations

Travail d'équipe

Prise de décision

Conseil et coaching

Audit