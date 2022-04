Isabelle NIQUET

Je propose des seances d'accompagnement au cours desquelles nous regardons ensemble si vous vous respectez et vous sentez respectés dans vos besoins affectif, professionnel, voir spirituel.

Un des domaines où je me sens plus particulièrement compétente est le monde des relations amoureuses. La grande majorité de mes patients séparés ou vivant seuls recréent une relation amoureuse fluide et satisfaisante pendant notre travail.

Ma conviction est que la relation est avant tout un travail où nous apprenons à nous centrer puis nous décentrer pour aller nourrir notre relation.



Mes compétences :

Gestalt therapeute. Therapeute de couple. Organis

Accompagnement

Conseil et accompagnement en cas de séparation.

Cl