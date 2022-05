Nathalie TROUILHAS

Persévérence, Communication, orientation Client



mes compétences en qualité logiciels et tests :

- réception et installation des multiples versions logiciels sur plusieurs environnements (test, preprod )

- maîtrise des techniques de test

- définition et mise en œuvre de scénarios de test

- réalisation et rapport d'avancement (tableaux croisés dynamiques)

- estimation et planification des tests

- Écriture des scripts de tests (scripts SQL)

- Exécution des cas de tests

- Suivi des anomalies



mes compétences en gestion de projet :

- Animation d'ateliers d'expression du besoin

- Études d'impact fonctionnelles et techniques

- Rédaction de cahiers des charges

- Étude et planification d'une solution (domaine du transport et SSII)

- Suivi de projet avec respect des engagements

- Tests-recettes

- Reporting



Mes compétences :

Méthode Agile

Microsoft SQL Server

Quality center

Management des processus

Gestion des engagements

Qualification logiciel