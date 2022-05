Nathalie TROUILLET

Décoratrice d'intérieur. Home stager.

Des études en architecture d'intérieur et design. Un passage professionnel en cabinet d'architecte en tant que dessinatrice en bâtiment et en agence d'architecture d'intérieur.

Quelques années dans le commerce de sanitaire et de cuisine, j'ai crée Tendance Attitude, conseil en décoration d'intérieur et home staging pour répondre à vos attentes diverses et variées, en tenant compte de votre budget.



.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Empathie

Dynamique

Organisation du travail

Décoration intérieure

Immobilier