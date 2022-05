Nathalie TSHILENGE

Je suis congolaise vivant en France depuis plus de 20 ans.

Je vis à Paris / Lille

Je suis diplômée en Management des organisations option création d'entreprise.



Mon rêve : créer ma société un jour lointain en conseil en organisation et management des ressources humaines,



J'aime les voyages , j'ai une passion pour les danses latines , le Mexique, Cuba et l'inde.



Je parle L'anglais et l'espagnol et le Portugais et le Français bien entendu



Je ne suis pas particulièrement attachée à un endroit, travailler à l'étranger ou en province ne me pose aucun problème.



J'aime le travail en équipe et collaborer à des projets innovants et intéressants.



Je suis très motivée et toujours impatiente de commencer de nouveaux projets.



Mes compétences :

Curiosité

Ecoute

Motivation

Ténacité