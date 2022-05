Nathalie TUAL

Responsable HSE de l'usine Michelin de Vannes (environ 500 salariés), je pilote une équipe d'agents, de collaborateurs et cadres spécialisés, de pompiers volontaires d'ateliers et de sauveteurs secouristes du travail et mobilise des relais fonctionnels dans les activités de production et de maintenance pour améliorer la prévention des risques dans les domaines de la sécurité, de l'ergonomie, de l'hygiène, de l'environnement, de l'incendie et de la sureté du patrimoine.



Mes compétences :

Gestion des risques industriels

Audit

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Aisance relationelle

Ergonomie

Management

Environnement

Sécurité

Animation d'équipe

Hygiène

Gestion de projet

Réglementation ICPE

Risques psychosociaux

Gestion budgétaire

Sécurité incendie

Prévention des risques professionnels