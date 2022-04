Delanoe ALAIN

Mon parcours professionnel m'a permis d'alterner les responsabilités opérationnelles et fonctionnelles, dans l'Industrie et dans le Service.

Mon expertise dans le domaine de l'énergie s'appuie sur ma formation de base mais également sur la concrétisation de nombreux projets industriels.

J'ai ainsi acquis une bonne vision du fonctionnement de l'entreprise, dans ses dimensions managériale, financière, juridique et technique.



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Production industrielle

Biomasse

Energie

Pétrochimie

Ingénierie

Papeterie

Management

Organisation industrielle

Gestion de projet

Amélioration continue

Maintenance

Production

Efficacité énergetique