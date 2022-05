Nathalie TULLER

Bonjour à tous,



Après avoir suivi durant 10 ans un parcours prédéfini qui m’était attribué. J’ai pris la décision de sortir des normes et d’essayer de me lancer dans ma propre entreprise.



J'ai commencé comme apprentie de bureau au sein de la Commune de Pully, j'ai fait un petit tour d'une année auprès de la poste, le crédit à la consommation pour finir comme responsable d'un secrétariat regroupement 3 sociétés. Après avoir fait 3 ans dans cette société, le manque de contacts humains commençait à me peser, c'est pour cela que je suis partie dans la restauration ou mon manque a été comblé. Mais je n'étais pas 100% satisfaite !! Alors c'était l'occasion de prendre le taureau pas les cornes...



Suite à une rencontre avec la société Be love France, j'ai décidé de commercialisé le préservatif Be love en Suisse sous le nom de Zen & Be love.



Et l'aventure commence...



Au plaisir de vous lire



Mes compétences :

Energie

Objet publicitaire

Zen