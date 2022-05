Bonjour,



Je travaille actuellement au sein de l'entreprise Marie Blachère. Suite à mon alternance au sein de l'entreprise Carrefour, je n'ai pas trouvé de patron pour effectuer ma troisième année d'étude. Je me suis donc inscrite à l'école de commerce ENACO ou je suis une formation à distance en ligne dans le domaine du Marketing.



Je recherche un poste d'adjointe manager ou un stage (minimum 6 semaines) dans le domaine du marketing.



Mes compétences sont les suivantes :

- Bonne Gestionnaire

- Bon relationnel (à l'écoute / management participatif ou consultatif)

- Autonomie

- Meneuse de projets

- Trouve rapidement des solutions

- Rigoureuse et Organisée



Je saurai m'impliquée dans l'organisation afin de mettre à profit mes connaissances, et je vous serai reconnaissante de me donner l'opportunité d'en apprendre un peu plus chaque jours à vos cotés.



En vous souhaitant une belle journée.



Nathalie TURKOWSKY



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Allemand : Bilingue, Anglais : Bon niveau

Pratique de la musculation, Marche à Pied. J'aime