Nathalie TURQUOIS

Je m’appelle Nathalie, j’ai 32 ans et après presque 10 ans de vie parisienne, je suis de retour en Provence où j’ai grandi.



J’ai toujours été créative et particulièrement intéressée par la décoration d’intérieur et la planification d’événements. J’ai une affection particulière pour le design scandinave et la récupération.



Après de nombreux jobs peu créatifs j’ai ressenti le besoin de changer de voie et de faire de ma passion, mon métier. J’ai donc commencé une formation de décorateur d’intérieur dans une école d’Arts appliqués à Paris.



J’aime transformer des objets ordinaires pour en faire des objets de décoration. Chiner, créer, innover, découvrir de nouveaux produits etc…



J’ai ainsi créé L’atelier de la Déco pour partager mon expérience et mes idées à travers différents supports : planches déco, vues 3D, listes shopping et coaching.



Http://www.atelier-de-la-deco.fr