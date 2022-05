Nathalie VALADE

Je démarre ma 3e vie professionnelle. après avoir passé 9 ans dans le domaine du médical (orthopédie/traumatologie) en tant que Responsable des Achats et Responsable Commerciale & Marketing.



Je poursuis mon parcours dans le domaine de la Communication Évènementielle pendant 10 ans, Chargée de Missions au Parc des Expositions de Toulouse, puis respectivement Responsable Commerciale et Directeur de l'agence Créatifs à Toulouse, spécialiste en agencement d'évènements, j'ai terminé ce très riche cycle au Maroc, en tant que Consultante en Démarche Organisationnelle chez Rapp Collins (dynamisation de marques, promotion de produits, incentive)



Depuis janvier 2009, j'ai intégré le Groupe la Poste, pour être pilote commercial sur la fidélisation et le développement d'un portefeuille clients entreprises, sur la marché transfrontalier Catalan. J'ai, depuis novembre 2011, rejoint le Groupement du Biterrois, au poste de Monitrice des Ventes, côté Enseigne.



Les opportunités et les rencontres ont fait le reste, le travail, la créatvité et la pugnacité toujours au rendez-vous!



