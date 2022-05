Nathalie VALENTIN

C'est au contact de mes clients, tous DRH de grandes entreprises, que j'ai décidé de donner une nouvelle direction à mon parcours professionnel en 2005 en créant CBC : COMPENSATION AND BENEFITS CONSULTING.

Après une expérience dense en protection sociale collective, je mets à la disposition des entreprises mon expertise en rémunération périphérique (Régimes de prévoyance, Régimes de frais de santé, régimes de retraite, épargne salariale, Compte épargne temps...). Mes compétences,notamment en conseil et en négociation, ont eté complétées en 2004 par une formation à l'IGS en politique salariale et stratégie de rémunération.



Mes compétences :

Rémunération

Audit

Protection sociale

Conseil

Formation

Gestion de projet

Management