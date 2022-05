17 ans d'expérience Ressources humaines tous secteurs (consultante et dirigeante de cabinets conseils)

recrutement - formation - gestion des carrières

+ 8 ans expérience marketing et communication start up nelles technologies



Ouverte à toute proposition



Mes compétences :

ECommerce

Toshiba Hardware

Microsoft Office

IBM Hardware

FileMaker Pro for Windows

ELF

Audit

4WD