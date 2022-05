Nathalie VALLET-RENART

Après des études de Lettres Modernes (Paris IV, Sorbonne), je travaille quelques années dans l'événementiel à Paris.



Un accident de vie me pousse à me poser des questions sur ce qui m'est essentiel, notamment dans le cadre de mon activité professionnelle.

Je crée Lignes de Vies, marque sous laquelle j'écris une quarantaine de biographies de particuliers.



Parallèlement, je m'intéresse à la relation d'aide, aux comportements, à la psychologie et à la systémique. Je me forme à l'Ecole du Paradoxe.

Peu à peu, je mène des actions d'accompagnement en entreprise.



En 2005, je m'installe à Lyon et rejoins Sens pour accompagner les hommes et les équipes dans les contextes de changement.



En 2012, après un nouvel accident de vie, je crée ALDHAFERA pour développer des actions d'accompagnement individuel et collectif notamment dans les situations relationnelles délicates (deuil, retour au travail après une longue absence...)



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Formation

Relations humaines

Team building