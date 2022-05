Nathalie VAN DER MEE-MARQUET

BIOLOGISTE



FONCTIONS HOSPITALIERES

-interne de Biologie Médicale (1986-92)

-assistant hospitalo-universitaire (1992-97)

-praticien hospitalier depuis 1997

-responsable du Réseau des hygiénistes de la région Centre (Prévention du risque infectieux associé aux soins)



DIPLOMES

-DES Biologie Médicale (1991)

-DEA Microbiologie (1992)

-Cours Institut Pasteur Taxonomie et Epidemiologie Moléculaire (1991)

-DIU Epidemiologie Microbienne (1994)

-Doctorat Sciences de la Vie (1997)

-CDC/SHEA/ESCMID course hospital epidemiology (2000)

-ECDC course outbreak investigation (2009)

-Habilitation à Diriger les Recherches (décembre 2010)



Mes compétences :

Biologie

Conseil

Hygiène

Infection control

Microbiologie

Prévention