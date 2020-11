Mes activités de recherche vont de la microbiologie conventionnelle aux techniques génomiques, et me permettent d'appliquer ces compétences en microbiologie alimentaire, évaluation des risques environnementaux, contrôle d'infections zoonotiques et santé publique.

- Habilitation à diriger des recherches en France (PhD-HDR).

- Citoyenneté française : Qualifications aux fonctions de maître de conférences des Universités françaises en Biologie cellulaire, Biologie des Populations et Écologie, et Biologie des Organismes.

- Résident permanent du Canada : Certificat de sélection d'assistant d'enseignement et recherche postsecondaire des Universités canadiennes.

- Site web : http://www.nicolas-radomski.net/

- ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7480-4197

- GitHub : https://github.com/Nicolas-Radomski



Mes compétences :

Statistiques

Physico-chimie

Épidémiologie

Microbiologie

Risques environnementaux

Sécurité alimentaire

Bioinformatique