Biologiste, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, je travaille dans le secteur public où j'ai participé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques nationales et européennes dans les domaines de l'agriculture, de la santé publique, du développement durable et de la recherche. Je préside actuellement le Centre de recherche INRAE des Hauts-de-France.