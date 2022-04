François REGNAULT

Pharmacien Biologiste directeur du laboratoire de Biologie médicale et du laboratoire agréé pour le dépistage organisé du cancer colorectal de l’Institut Pasteur de Lille.

Les activités du laboratoire s’organisent autour de 4 domaines complémentaires (Analyses biologiques, Santé publique, Etude clinique et formation).



Docteur en Pharmacie et biologiste, je possède également une spécialisation en épidémiologie (DEA Santé publique) et biostatistique ainsi qu’une expérience approfondie en informatique médicale.



Avant d'intégrer l'Institut Pasteur de Lille, j'ai été pendant 8 ans responsable d'un laboratoire de biologie médicale centralisée accrédité ISO 15189 par le COFRAC et CAP par le College of American Pathologists.



Ce laboratoire organisait et réalisait le suivi biologique des essais cliniques internationaux pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et agroalimentaire (Danone, Nestlé, Sanofi, Bayer, Servier, Ipsen, Pfizer, Roche, Novartis, Teva…).



Disposant d’une solide expérience de management dans le domaine de la santé je suis à la recherche de nouveaux projets sur la métropole Lilloise.





Mes compétences :

Accréditation

Biologiste

Biostatistique

Diagnostic in vitro

Épidémiologie

Essais cliniques

Industrie pharmaceutique

Pharmacien

Qualité

Santé

Santé Publique

Management

Informatique médicale

Direction de projet

Biologie