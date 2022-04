Julie LOURDAUX

Je suis Pharmacien-Biologiste de formation et j'ai également obtenu un DU Antibiothérapie.

Actuellement, je suis biologiste co-responsable, associée au sein de la SELAS Novescia Rhône-Alpes et directeur du site des Etats-Unis à Lyon 8ème.

Mes missions :

- Prélèvements (adultes/enfants), relationnel patients et médecins.

- Gestion du personnel, gérance du site.

- Référent qualité : site partiellement accrédité pour le pré- et le post-analytique (HbA1c, TP et fibrinogène).

- Pilote du groupe de travail « post-analytique » (rédaction de documents qualité concernant la validation biologique, les critères d’alerte, les interprétations biologiques, la réactovigilance).



Mes compétences :

Compétence particulière en allergie.