Sylvain MARLARD

Curieux et méthodique j'ai un bon esprit d'analyse et de synthèse. J'apprécie le travail d'équipe et la conduite de projet (certification, étude ...)

Suite à un master professionnel en agroalimentaire obtenu en 2008, j'ai réalisé une thèse en mode projet.

L'innovation en agroalimentaire m'intéresse beaucoup. J'ai suivi une formation spécialisée en HQSE, et j'ai des expériences professionnelles en R&D.





Mes compétences :

Management de projet

Halieutique

Managment de la qualité

Agroalimentaire

Développement produit