Nathalie VANDERLINDEN

Etant gérante de ma propre entreprise dans le secteur du sport et bien-être, j'ai pris la décision de ré-orienter ma carrière pour revenir à mes expériences passées.



Forte de dix ans d’expérience en tant que Secrétaire de Direction et Assistante de Direction, j’ai pu développé mon savoir-faire et élargi mon domaine de compétences.



Grâce à cela, j’ai développé mon autonomie et mon sens de l’organisation. Ayant souvent dû travailler dans la discrétion et la confidentialité, font de moi une personne de confiance avec un sens de l’éthique. Je suis à même de travailler seule tout comme dans une équipe.



Tous ces points font que j’aimerais mettre au service des sociétés, mon expérience et mon enthousiasme. Ma personnalité fait que je m’investis totalement afin de mener au mieux les tâches qui me sont confiées.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Google+

SAP

Microsoft Excel

Adobe Acrobat

Mozilla Firefox

Microsoft Publisher

Lotus Notes

Facebook

Microsoft PowerPoint