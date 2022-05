Nathalie VANDERSTRAETEN

Mon évolution professionnelle, je ne la dois qu a mon travail de tous les jours pas a mon parcours scolaire.

Je n ai pas les diplômes requis pour avoir le grade du à mon fonction de responsable centre d appel, ce qui ne m'empêche, je pense, de bien faire chaque jour mes différentes tâches confiées.

Ma priorité est, et restera le client mais plus précisément l utilisateur.

Je suis chaque jour a son écoute et essaye par les moyens mis à ma disposition de trouver une solution.

Malheureusement pas toujours facilement.

Il est difficile de déplacer une montagne mais pas impossible........

J évolue tous les jours, nouveau défi - gestionnaire processus des incidents



Mes compétences :

Management

Informatique

Centre d'appel

Gestion de incidents