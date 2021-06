Delannoy SEBASTIEN

Après une carrière de 17 ans chez le Cablô-Opérateur NUMERICABLE, j'ai décidé d'apporter mon savoir faire et mon expérience dans le domaine commercial aux entreprises désireuses de développer leurs ventes dans ces domaines concernés.





J'ai donc crée ma propre structure : Energies et Télécoms SAS.



J'interviens sur tout le territoire pour exercer différentes missions de forces de ventes supplétives et indirectes.



- Animations de réseaux de distribution ( grande distribution, franchises, distributeurs indépendants )

- Revendeur de services ( abonnements ADSL par exemple )

- Ventes sur stand et promotion des ventes.

- Management d'équipes commerciales



Mon champs d'actions s'étend également à la mise en place d'outils de pilotage et de management pour les équipes de ventes :



- Ventes à domicile et agences commerciales.



Je travaille donc pour les opérateurs télécoms :Câblos-opérateurs, FAI, opérateurs pay TV essentiellement sur des réseaux FTTLA et FTTH.





Mes compétences :

Management

Vente à domicile

Ventes / commercial

VENTE B to B

Fibre optique

Ventes

VOD

ADSL