Nathalie VANHERLE

De formation scientifique pluridisciplinaire, j'ai une expérience diversifiée en tant que chargée d'études et de projet, dans le domaine de l'écologie et de l'agriculture, en France et à l'étranger. Mon parcours polyvalent me permet de travailler aisément à la croisée entre plusieurs disciplines, ce que j'apprécie tout particulièrement.



Mes compétences s'expriment principalement à trois niveaux :



- la collecte d'informations (enquête, étude bibliographique, étude de terrain), et leur analyse croisée (approche transversale)

- la réflexion stratégique par rapport à une problématique, telle que l'identification de freins et la proposition de solutions créatives pour les lever

- la transmission et la valorisation de données scientifiques par le biais de l'écrit et de l'image, en adaptant le message en fonction du public visé (synthèse de connaissance, bulletin technique, article de presse, rapport d'activité, article scientifique, ...).



MES ATOUTS : Formation scientifique pluridisciplinaire, expérience diversifiée, rigueur scientifique, approche transversale, créativité, sens de l'écoute et de la médiation, force d'engagement