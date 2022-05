Nathalie VANWYNSBERGHE

Le Feng Shui s’adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie (vie personnelle, familiale ou professionnelle) et celle de leurs proches (famille, collaborateurs ..)

Pourquoi effectuer cette étude ?

Certains moments sont plus favorables que d’autres.

Certains lieux sont plus propices que d’autres.

La volonté individuelle n’est qu’un facteur de réussite parmi d’autres.

Le but de cette étude est donc d’harmoniser un lieu (de vie ou de travail) avec ses occupants de manière à favoriser leur santé, leur bien être ou leur prospérité. Cette mise en adéquation des énergies spécifiques au lieu avec ses occupants a pour but de permettre de dépasser les problématiques que le consultant peut avoir.

N'hésitez pas à prendre contact pour demander des informations ou une étude de votre maison ou de votre bureau.



Mes compétences :

Géobiologie

Aromathérapie

énergéticienne

praticienne en feng shui traditionnel chinois