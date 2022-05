Nathalie VARILLE

Lyonnaise d’origine, admise au Barreau d’Aix en Provence(actuellement omise), avec une

formation supérieure en droit des affaires anglo-saxon complétée par un

doctorat en Science Politique dans les Technologies de l’Information

et de la Communication Internet), j’ai acquis une expérience significative en droit

des affaires (20 années ) ainsi qu'en management d'équipe et de projets.



Généraliste du droit des affaires, j’ai évolué dans un environnement international (Thorn, Océ, Canon, Club Med ,Engie, Technicatomer,Boston Scientific), et parle anglais couramment.

Aimant relever les défis et toujours curieuse de découvrir de nouveaux domaines, après le BVP, j’ai fait le choix du management de transition dans différents secteurs .

Juriste confirmée, j'ai développé des compétences de :

° Conseils sur les problématiques juridiques variés et complexes dans le cadre des stratégies de groupe ( membre du comité de pilotage des fusions acquisition, audit contractuel)

° Pilotage de l'analyse des contrats, rédaction, négociation de tout type de contrats commerciaux en français et en anglais ( achats, ventes, prestations de services, informatique, licences, sous-traitance, maintenance, Ingénierie et construction, maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, baux immobiliers, location financière,crédit bail)

• Gestion de projets dans des environnements internationaux.

• Traitement des problématiques de mécénat culturel, partenariats, dons et legs au sein du département des affaires juridiques et générales de La Réunion des Musées Nationaux et de Boston Scientific Goup et également dans le cadre de la Fondation Laurent Vibert.

° Gestion des Contentieux et pré-contentieux (Transactions)

° Gestion de la politique d'assurance.

° Représentation des intérêts de la profession.



° Direction d' une équipe de juristes tout en assurant la veille réglementaire et la formation juridique auprès des opérationnels.



Mes compétences :

Risk Manager

Droit de l'Informatique

Droit des contrats

Droit des NTIC

Droit des affaires

Gestion de projet

Tourisme

Droit des sociétés

Audit interne

Communication

Droit immobilier

Droit commercial

Droit de la consommation

Juridique

Contentieux

Conseil juridique

Négociation de contrat

Direction de projet

Intellectual Property Law/Droit des Technologies d

Consumer Law/Droit de la publicite et de la consom

Corporate Law/Droit des sociétes/fusion acquisiti

Facilities Management/ Sous-traitance

Insurance Law/Droit des assurances( CIvile , profe

Droit immobilier et Construction( FIDIC YELLOW BOO