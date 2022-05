Nathalie VAZQUEZ

Solide expérience dans la gestion 360° des Ressources Humaines associée à une forte implication dans la vie juridique de l'entreprise. Parfaitement bilingue anglais et une excellente maîtrise de l'espagnol.

Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant au sein d’une entreprise ambitieuse qui me permettrait d’exprimer pleinement mon potentiel.

Mon parcours me confère une légitimité naturelle au sein de PME internationales, mais je suis également très intéressée par de nouveaux challenges dans des entreprises de plus grande envergure.

Créative, volontariste, sens du relationnel, diplomate et plus généralement curieuse de tout.