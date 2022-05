Nathalie VERGER

Plus de 20 années d’expérience, en tant que Directrice de Clientèle et Responsable de la Production en Agence de communication, me donnent une parfaite connaissance de la gestion clientèle, de l’animation d’une équipe et de la chaîne graphique.



Mon rôle a été, en effet, polyvalent. En plus d’une fonction commerciale (suivi des budgets en contact direct avec les clients, conseil, brief des créatifs, …), j’ai eu la responsabilité de toute la production d'une agence : animation d’une équipe de 10 personnes, gestion des plannings, suivi des travaux et contrôle qualité, choix des fournisseurs, négociations, devis, facturation, suivi de fabrication, BAT sur machine si nécessaire, logistique.



Le contact direct avec les clients, l’animation et la gestion d’une équipe ont développé mes qualités relationnelles.



La notion de service et le besoin de répondre parfaitement aux besoins des clients ont renforcé ma rigueur, mon sens de l’organisation et ma capacité à réagir à toute situation.



Mes compétences :

Commerciales

Management