Nathalie VEYRES

Consultante Qualification Logicielle junior (Test Fonctionnel) suite à une reconvertion



J'ai travaillé essentiellement dans la logistique au sein du groupe SARIA sur plusieurs postes (Coordinatrice Collecte et Expéditions : encadrement logistique, Assistante logistique).



Je suis titulaire d'un Master Compétitivité Internationale des Entreprises (Commerce International).

Je possède en plus de ma formation de Master, une formation Langues Etrangères Appliquées au Commerce et à la Communication, Anglais et Espagnol



Mes compétences :

Test fonctionnel

Traduction technique

Logistique

Management