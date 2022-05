Nathalie VICENTE

Pharmacien avec plus de 8 ans d’expérience en affaires technico-réglementaires au sein de sociétés internationales complétée par 6 ans comme administrateur scientifique à la Division de Certification de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (DEQM).



Spécialisée en Affaires Technico-Réglementaires, j’aide les entreprises chimiques et pharmaceutiques pour la rédaction de dossiers techniques:



* Dossiers pour la Certification aux monographies de la Pharmacopée Européenne et d'ASMF (partie 3.2.S)



* Maintenance des dossiers: Rédaction de dossiers de variations dans le cadre des AMM ou de révisions/renouvellement dans le cadre des CEPs



* Rédaction d'expertises (Quality Overall Summary)



* Dossiers d'enregistrement (parties 3.2.S et 3.2.P)



* Réponses aux questions des autorités de santé



Je leur apporte aussi mon expertise dans la gestion réglementaire de leurs produits finis ou de leurs principes actifs.



* Conformité réglementaire:

* Gap analysis

* Mise en place de stratégie pour les variations



* Contact dans le cadre de la soumission de dossiers de Certification



* Conseil pour des réunions techniques avec les autorités de santé





Télétravail - Déplacement ponctuel sur site



Mes compétences :

Rédaction de dossiers technico-reglementaires

Définition de stratégies : variations partie CMC

Certification de conformité monographies Ph. Eur.