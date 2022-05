Nathalie VIEL

17 années d'expérience à l'Education Nationale: D'abord comme Institutrice dans des classes élémentaires puis comme Rééducatrice en Psychomotricité.

Dans ces fonctions, j'ai développé des aptitudes relationnelles avec les enfants, les parents et tous les partenaires éducatifs dans et hors du cadre scolaire: Entretiens, coordination, suivi individualisé.

J'ai quitté l'Education Nationale en 2001.



Depuis 7 ans, membre administratif d'une association laïque à caractère social, je m'investie particulièrement dans les relations humaines au sein de l'association (13 sections sportives et culturelles pour 900 adhérents) et avec les partenaires de la ville: organisation des manifestations, développement et mise en valeur des activités, coordination.



Actuellement, je découvre les fonctions d'alphabétisation et d'écrivain public.



Je cherche à m'investir encore davantage dans l'action sociale et les relations humaines:

Organisation - Coordination - Formation - Orientation - Soutien personnel



Mes compétences :

Coordination

Mise en valeur

Relations humaines

Sens des relations

Sens des relations humaines