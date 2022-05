Nathalie VIGOUROUX

Après une formation commerciale et une solide expérience dans l'encadrement commercial, je me suis orientée vers la formation comme Consultante en formation.

Aujourd'hui, au delà de l'ingenerie de formation, j'interviens en animation de formation collective et en accompagnement individuel.

Mon objectif étant de proposer les outils essentiels au développement des compétences comportementales pour les personnes que j'accompagne.

Mes domaines de compétences: le métier de Manager, l'efficacité professionnelle et le développement personnel et plus particulièrement l'affirmation de soi.

Depuis 2011, je suis certifiée au métier de Coach (certification homologuée par l'état, niveau I).

J'ai crée ma structure, PARADOXE RHArray

J'assure des prestations de coaching individuel et collectif ( coaching de groupe et d'équipe) et du recrutement



Mes compétences :

Management d'équipe

Formation

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Communication rh

Conseil en management

Conseil en organisation

Développement personnel

Développement des compétences

Formation de formateurs

Commercial

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Management

Recrutement