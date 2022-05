Nathalie VILLENEUVE-BUI

Chef de projet webmarketing chez LE PHARE (http://www.lephare.com ) agence Internet Nantaise.



Web marketing : de la stratégie à la mise en place des actions recommandées ...



Accompagnement et conseil sur les stratégies Interactives (notoriété, vente et fidélisation).



> Mise en place de stratégies SEO/SEA

> Gestion de campagnes publicitaires on-line

> Formation, conseil et accompagnement en développement de stratégie de visibilité sur le web



Mes compétences :

Emailing

Liens sponsorisés

Référencement