Guillaume CHAUVEAU

En résumé, je suis développeur back-end indépendant depuis 2013, spécialisé sur Symfony et PHP basé en région nantaise mais pouvant travailler avec des entreprises nimporte où en France.



En plus détaillé, je suis développeur WEB depuis 2010. Après une mise en sommeil de ma société en 2022 pour une parenthèse en salariat, je reviens pour vous proposer mes services dans la réalisation dapplication WEB. Toutes ces années mont permis de travailler sur des projets dans de multiples domaines aussi bien dans lindustrie que la mode, dans la muséographie que léducation, mais également dans la santé ou pour des associations locales. Bien que spécialisé dans Symfony et PHP, les technologies que jai pu pratiquer ne sarrêtent pas à ce Framework et ce langage. La gestion de serveurs, le débogage de code sur des technos en fin de vie, la maintenance et la mise à jour dapplications typées « front » ont également fait partie de mes missions.





Pour le développement dune application métier, et ce, depuis la conception et jusquà la maintenance, que ce soit sur la globalité ou sur une partie ;

Pour toute amélioration ou ajout de fonctionnalité(s) sur une application existante ;

Pour la mise à jour ou migration dune application web existante voire vieillissante ;

Ou tout simplement pour soulager votre équipe sur une courte ou longue période.