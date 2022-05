Nathalie VITRÉ

Quand on travaille en Maison Familiale nous avons ce que nous appelons une fonction globale. Nous sommes certes formateur mais nous devons être en capacité d'animer, de surveiller, d'anticiper...

POur ma part, je suis bien formatrice en français et histoire géographie auprés de jeunes en CAP mais également en Bac pro. Je mène des modules professionnelles en bac Services aux Personnes.

Je suis responsable de la formation continue : j'ai des missions de veille, je réponds aux appels d'offre du Conseil Régional, Pôle emploi, Vivéa, Fafsea... je fais le suivi administratif de chaque dossier. Je mène des modules de TRE, PSE, ...

Je travaille donc auprés de public hétérogène : de l'adolescent en 3ème à l'adulte en recherche d'emploi en passant par des jeunes ayant une RQTH.

J'entretien des relations avec l’environnement économique et social : Mission locale, espace économie emploi, association intermédiaire, entreprise locale…

J'ai également l'occasion de me retrouver au standard et au secrétariat.



Mes compétences :

Accueil

Administratif

Bon relationnel

Bureautiques

Logistique

Modalités d'accueil

Organiser

Outils bureautiques

Relationnel

Suivi administratif

Suivi pédagogique

Tableur

Traitement de texte

Utilisation d'outils bureautiques

