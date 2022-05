Nathalie VONSCHEIDT

Disposant de 8 années d'expérience en Ressources Humaines dans des structures ou l'anticipation, la réactivité l’adaptabilité étaient indispensables à la réussite de mes missions, j'ai su évoluer et mettre en œuvre ma vision opérationnelle des RH.



Polyvalente, Forte de proposition, j'ai su mener de front des actions RH du quotidien (recrutement, conseil aux managers, gestion de dossiers disciplinaires, gestion de la formation...), gérer des dossiers plus complets ( mise en conformité des obligations sociales de l'entreprise, développement des relations écoles, création de la fonction RH, gestion des potentiels...) et travailler en mode projet avec des membres du CODIR (réflexion sur une organisation du temps de travail en adéquation avec le business plan, réorganisation des postes afin d'optimiser les ressources humaines...).



Toujours à la recherche de nouveaux challenges, je reste à l'écoute du marché et serais ravie d'échanger avec vous quant à mon parcours et l'opportunité que vous pourriez me proposer.





Mes compétences :

Ressources humaines