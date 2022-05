Nathalie VREL

Assistante administrative, fiable et enthousiaste, ayant 10 ans d'expérience dans la gestion efficace d'un bureau d'accueil. Douée pour hiérarchiser les tâches ainsi que pour organiser et optimiser le flux de travail. Habituée à trouver un juste équilibre entre un grand nombre de demandes et à répondre aux besoins administratifs d'un service.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta